جهاز دعم الاستقرار يعلن العثور على جثمان لأحد ضحايا الكاني بترهونة بعد القبض على أحد عصاباته الاجرامية .

طرابلس 09 ديسمبر 2022 (وال) – تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بـجهاز دعم الاستقرار من ضبط شخص يدعى (م. خ.) والتابع للعصابات الإجرامية التي كان يرأسها المدعو “الكاني”.

وأوضح الجهاز في بيان له أن المقبوض عليه اعترف من خلال التحقيق معه بوجود جثمان لشخص مجهول الهوية تم تصفيته من قبل آخرين في شهر مايو 2020 بإحدى مدارس ترهونة وقاموا بدفنه بها.

وبين الجهاز أنه على إثر ذلك تم إبلاغ مكتب النائب العام، والانتقال لمكان الواقعة رفقة أعضاء من جهاز المباحث الجنائية بالتعاون مع اللواء ( 444 ) قتال، للتعرف على هوية الجثمان بالتواصل مع الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين وتم استخراجه في وقت سابق بعد التعرف على ملابسه.

وقال جهاز الدعم الاستقرار حسب بيانه أن الشخص المقبوض عليه اعترف بضلوعه في عدة جرائم أخرى، وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المقبوض عليه إلى مكتب النائب العام.

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