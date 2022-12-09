استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته خلال عدوان قوات الاحتلال الأخير على قطاع غزة .

غزة 9 ديسمبر 2022 م ( وال ) – استشهد مواطن فلسطيني من محافظة غزة، اليوم الجمعة، متأثراً بإصابته الخطيرة جراء العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي الأخير على القطاع في مايو 2021.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد المواطن الفلسطيني ” نبيل شلح” (59 عاماً) من حي الشجاعية شرق غزة متأثراً بإصابته الخطيرة خلال حرب قوات الاحتلال الأخيرة على القطاع.

يشار إلى أن قرابة الـ250 مواطناً استشهدوا خلال حرب 2021 على القطاع بينهم عشرات النساء والأطفال، علاوة على إصابة مئات المواطنين بإصابات مختلفة العشرات منها بحالات بتر للأطراف.

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