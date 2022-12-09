ليبيا نيوز

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد سفارة بريطانيا بليبيا : نؤكد النداءات التي نسمعها كل يوم من الليبيين لإحراز تقدم ذي مغزى في مكافحة الفساد لضمان استفادة جميع الليبيين من ثروة ليبيا.

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد سفارة بريطانيا بليبيا : نؤكد النداءات التي نسمعها كل يوم من الليبيين لإحراز تقدم ذي مغزى في مكافحة الفساد لضمان استفادة جميع الليبيين من ثروة ليبيا.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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