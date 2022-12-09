بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد سفارة بريطانيا بليبيا : نؤكد النداءات التي نسمعها كل يوم من الليبيين لإحراز تقدم ذي مغزى في مكافحة الفساد لضمان استفادة جميع الليبيين من ثروة ليبيا.
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وكالة الأنباء الليبية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
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