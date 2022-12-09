ليبيا وتونس في أغنية “أرتجف بردًا”

بنغازي 09 ديسمبر 2022 (وال)- صدرت أغنية: أرتجف بردًا، للشاعر خالد علي الدرسي، وتغنى بها الفنان التونسي أحمد الرباعي، من ألحان الراحل الصديق مخلوف والفنان التونسي أنيس الغربي، ومن توزيع خالد الكلبوسي.

وتقول كلمات الأغنية:

ارتجف بردًا

أموت قلقًا

شُلت كل حركاتي

في الأفق توقفت نظراتي

على الجليد الصلد

نقشت أبياتي

انفخ بين أصابعي

لتجري الدماء

أنفاسي تخرج مني

كراية بيضاء

ارتجف بردًا

أموت قلقًا

احتاجك .. احتاجك

في اللحظة عدة مرات

ثلج هاطل وليل أخفى الطرقات

احتاجك كهوية لشخصي

تعرفني تدركني إن مت فقيد

أنا لا أخشى الجليد ولا أخشى الخطر

ولا أخشى الخطر المتقارب نحوي

لكن أخشى

أن أندثر

أن أتبعثر

أن أذوب فوق الجليد

ارتجف بردًا .. ارتجف بردًا

ومن المنتظر أن يتم تصوير الأغنية قريبًا في ليبيا وتونس وفرنسا.

يُشار إلى أن الفنان الراحل الصديق مخلوف بدأ في تلحين كلمات الأغنية قبيل رحيله عام 2021 م، وأكمل تلحينها الموسيقار التونسي أنيس الغربي. (وال) إ م

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