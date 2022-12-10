بوتين ينتقد محاولات الغرب للحفاظ على هيمنته ويدعو دول الــ (أوراسي) لمزيد التعاون .

بيشكيك عاصمة قيرغيزستان 9 ديسمبر 2022 م (وال) ــــ قال الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” اليوم الجمعة ،- إن رغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته على المشهد العالمي هي المسؤولة عن زيادة مخاطر ما يمكن أن يشهده العالم من نشوب صراع محتمل .

جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها في قمة “الاتحاد الاقتصادي الأوراسي” المنعقدة في العاصمة القرغيزية بشكيك، وقال فيها (ان الغرب يريد الحفاظ على الهيمنة بأي وسيلة، ويلجأ للعقوبات والثورات الملونة ومضاعفة الفوضى) حسب تعبيره .

كما اتهم بوتين الغرب بتشجيع ما سماها الإبادة الجماعية والإرهاب في إقليم دونباس. ودعا إلى العمل من أجل تعزيز التنسيق العسكري والأمني بين أعضاء مجموعة “شانغهاي” وكذلك بين أعضاء رابطة الدول المستقلة .

ودعا بوتين في قمة الاتحاد الأوراسي الى ضرورة التعاون بين دول الاتحاد ، من أجل تأمين ظروف مناسبة للتنمية ، والى إزالة ما تبقى من الحواجز الجمركية والإدارية قائلا : (نحن بحاجة إلى العمل بشكل أكثر فاعلية لإزالة هذه الحواجز فهي تتعارض مع التجارة الحرة بين دولنا)

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