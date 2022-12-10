قسم الجغرافيا بكلية التربية بجامعة الشاطى ينظم ندوات حول بحوث تخرج عدد من الطالبات والطلاب للعام الدراسى 2022 م

سبها 9 ديسمبر 2022 م (وال ) نظم قسم الجغرافيا بكلية التربية بجامعة الشاطى ندوات بحوث تخرج الطلاب للعام الدراسى 2022 م . يحضور عميد الكلية ووكيلها للشؤون العلمية واعضاء هيأة التدريس بالكلية .

وشملت الندوات بحوث تخرج حول ” تقييم المخطط العمرانى لمحلة “تامزاوة” لــ ( دراسة فى جغرفيا العمران للطالب : ” عبدالقادر عبدالله يوسف ” وباشراف الاستاذ” عمر المخزوم ” ، عن بحث بعنوان “التوزيع المكانى لخدمات التعليم الثانوى ببلدية “ادرى” و ( دراسة فى جغرافيا الخدمات )للطالبة ” فاطمة احمد عبدالقادر ” وباشراف الاستاذ ” رمضان النانم ” ، عن بحث بعنوان ” تقييم المياه الجوفية بمشروع “اشكدة “الزراعى ومدى صلاحية هذه المياه للشرب ” للطالبة ” هيام بالقاسم خليفة ” وباشراف الاستاذ ” عادل اكديوش ” ، وبحثا بعنوان ” الزراعة ورهانات التنمية المحلية والامن الغدائى – المؤهلات والاكراهات ( مشروع اشكدة الزراعى نمودجا ” للطالبة ” سناء احسين العايش ” وباشراف الاستاذ ” نصر اقرينات ” ، عن الحكم بالمحلة والتنمية المحلية ( بلدية براك نمودج ) باشراف الاستاذ ” محمد الامين ” .

( وال ،سبها )