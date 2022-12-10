ليبيا نيوز

قسم الجغرافيا بكلية التربية بجامعة الشاطى ينظم ندوات حول بحوث تخرج عدد من الطالبات والطلاب للعام الدراسى 2022 م

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سبها  9 ديسمبر 2022 م (وال  ) نظم قسم الجغرافيا بكلية التربية  بجامعة الشاطى  ندوات بحوث  تخرج  الطلاب  للعام الدراسى 2022 م . يحضور عميد الكلية ووكيلها للشؤون العلمية  واعضاء هيأة التدريس بالكلية .

وشملت الندوات بحوث  تخرج حول ” تقييم المخطط العمرانى لمحلة “تامزاوة” لــ ( دراسة فى جغرفيا العمران للطالب : ” عبدالقادر عبدالله يوسف ” وباشراف الاستاذ” عمر المخزوم ” ، عن بحث بعنوان “التوزيع المكانى لخدمات التعليم الثانوى  ببلدية “ادرى” و ( دراسة فى جغرافيا الخدمات )للطالبة ” فاطمة احمد عبدالقادر ” وباشراف  الاستاذ ” رمضان النانم ” ، عن بحث بعنوان ” تقييم المياه الجوفية بمشروع “اشكدة “الزراعى  ومدى صلاحية هذه المياه  للشرب  ” للطالبة ” هيام بالقاسم خليفة ” وباشراف الاستاذ ” عادل اكديوش ” ، وبحثا بعنوان ” الزراعة ورهانات التنمية المحلية والامن الغدائى – المؤهلات والاكراهات ( مشروع اشكدة الزراعى نمودجا  ” للطالبة ”  سناء احسين العايش ” وباشراف الاستاذ ” نصر اقرينات ” ، عن الحكم بالمحلة والتنمية المحلية ( بلدية براك نمودج ) باشراف الاستاذ ” محمد الامين  ” .

 ( وال ،سبها )

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وكالة الأنباء الليبية

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