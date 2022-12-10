بلدية اوبارى تنظم ورشة عمل حول قانون حماية المرأة وتعزيز مشاركتها .

سبها 10ديسمبر 2022 ( وال )- نظمت ببلدية اوبارى ورشة عمل حول قانون حماية المرأة وتعزيز مشاركة النساء فى مختلف مناحي النشاط الاجتماعي والسياسي .

وناقشت الورشة التى حضرها اعضاء المجلس البلدى اوبارى ولفيف من العناصر النسائية بالبلدية العنف ضد المرأة ومحاولات اقصائها من المشاركة وما له من آثار سلبية على كافة مناحى الحياة .

يشار الى ان هذه الورشة تأتی ضمن مشروع مناهضة العنف القائم علی اساس النوع الاجتماعی ويستهدف من خلاله البلديات التی شهدت صراعات مسلحة خلال الاعوام الماضية ومن بينها بلدية اوبارى.

( وال سبها )