ليبيا نيوز

بلدية اوبارى تنظم ورشة عمل حول قانون حماية المرأة وتعزيز مشاركتها .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سبها 10ديسمبر 2022 (  وال  )-  نظمت  ببلدية اوبارى ورشة عمل  حول قانون حماية المرأة وتعزيز مشاركة النساء فى مختلف مناحي النشاط الاجتماعي والسياسي  .

وناقشت الورشة التى حضرها اعضاء المجلس البلدى اوبارى ولفيف من العناصر النسائية بالبلدية العنف ضد  المرأة ومحاولات اقصائها من المشاركة وما له من  آثار سلبية على كافة مناحى الحياة .

 يشار الى ان هذه الورشة   تأتی ضمن مشروع مناهضة العنف القائم علی اساس النوع الاجتماعی ويستهدف من خلاله البلديات التی شهدت صراعات مسلحة خلال الاعوام الماضية ومن بينها بلدية اوبارى.

 ( وال سبها )

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وكالة الأنباء الليبية

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