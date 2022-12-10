ليبيا نيوز

مدير مكتب صندوق دعم الزواج ببلدية الغريفة يناقش العقبات والاشكاليات التى تواجه المقبلين على الزواج .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سبها 10 ديسمبر 2022 ( وال )- ناقش مدير مكتب صندوق دعم الزواج ببلدية الغريفة ” مهدى اغالى ” فى زيارة قام بها الى كلية التربية بالغريفة العقبات والاشكاليات التى تواجه المقبلين على الزواج ومشاكل الطلاق والتفكك الاسرى .

الورشة التى حضرها عميد الكلية ” عبدالجليل الطيب ” ورئيس قسم العلاقات الثقافية ” نضوه الطاهر ” ورئيس قسم علم الاجتماع بالكلية وعدد من اساتذة القسم الاتفاق على اجراء محاضرات توعوية وتثقيفية ارشاد للشباب من الجنسين حول مخاطر الطلاق وما يعكسة من نتائج سلبية على المجتمع وعلى الاسرة بشكل خاص .

 (وال سبها )

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وكالة الأنباء الليبية

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