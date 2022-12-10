المنفي يؤكد أن ليبيا ستستفيد من الخبرات الصينية في بناء الاقتصاد الليبي

الرياض 10 ديسمبر 2022 (وال)- أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن ليبيا تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات والإمكانات الصينية؛ لإعادة بناء الاقتصاد الليبي والبنى الأساسية في البلاد.

وأشاد بمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس “شي جين بينغ ” العام 2013 وانضمت إليها ليبيا في العام 2018.

وقال المنفي في كلمة القاها أمام القمة العربية – الصينية في الرياض، أمس الجمعة، بحضور الرئيس الصيني ” شي جين بينغ ” ” إن القمة العربية – الصينية، تفتح آفاق مستقبل أفضل من التعاون والشراكة بين الصين والعالم العربي، ويعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة ” مشيراً إلى أن التطورات الاقتصادية والسياسية المتسارعة في العالم اليوم، تتطلب مرونة أكثر في تحديد مفهوم الشراكات الاقتصادية.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي في كلمته إلى الابتعاد عن القوالب التقليدية الجامدة التي حكمت العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول العربية والصين منذ منتصف القرن الماضي، خصوصًا في ضوء ما توليه الصين من أهمية لعلاقاتها بالعالم العربي، وما نتج عن هذا التوجه من تطور في العلاقات منذ مؤتمر التعاون العربي الصيني العام 2004.

وأوضح المنفي أن الدول العربية أصبحت عقب هذا التطور الشريك الاقتصادي السابع للصين، من حيث حجم التبادل التجاري، والمورد الأول للنفط الخام للاقتصاد الصيني ،وأن ليبيا باعتبارها بلداً متوسطياً، تربطها بمحيطها الأوروبي علاقات شراكة اقتصادية متينة، تتطلع إلى تنوع شراكاتها مع الصين.

وأكد المنفي إن عقد هذه القمة في مكانها وزمانها المناسبين، سيكون علامة فارقة، ومحطة تاريخية على طريق تعزيز العلاقات الصينية العربية على أساس احترام سيادة الدول والمصالح المشتركة .

وأشار رئيس المجلس الرئاسي في كلمته إلى أن ليبيا من البلدان التي ربطتها علاقات ثابتة بجمهورية الصين الشعبية، تأسست على موقف الصين الداعم لاستقلال الدولة الليبية العام 1951، والتزام ليبيا بمبدأ الصين الواحدة .

وقال المنفي ” نطمح إلى أن تلعب الصين الدور الذى يناسب ثقلها الدولي، ويناسب أهمية العلاقة بين البلدين، من أجل استقرار ليبيا وضمان استقلالها، ووحدة أراضيها وهي تستعد بعد أيام للاحتفال بعيد استقلالها ” الـ71 ” في أجواء يملأها الترقب والأمل، في أن تنجح جهودنا في المصالحة وبناء الثقة بين الأطراف السياسية ومكونات الشعب الليبي، من أجل الخروج بالبلاد من أزمتها السياسية وإنهاء المراحل الانتقالية، وانتقال سلمي للسلطة من خلال انتخابات رئاسية ونيابية نزيهة وشفافة، يقبل بنتائجها أبناء الشعب الليبي كافة. (وال _ الرياض)

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