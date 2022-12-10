رحيل شيخ النقاد العرب الدكتور صلاح فضل

القاهرة 10 ديسمبر 2022(وال) ـ رحل صباح اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 الدكتور صلاح فضل عن عمر 84 عاما.

ولد عام 1938 بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ شمال القاهرة، وحصل على ليسانس كلية دار العلوم، جامعة القاهرة عام 1962، وعمل معيدًا بالكلية ذاتها منذ تخرجه حتى عام 1965، وقد نال الدكتوراه في الآداب من جامعة مدريد المركزية عام 1972، وعمل في أثناء بعثته مدرسًا للأدب العربي والترجمة بكلية الفلسفة والآداب بجامعة مدريد، منذ عام 1968 حتى 1972، وبعد عودته لمصر عمل أستاذًا للأدب والنقد بكُلِّيتي اللغة العربية والبنات بجامعة الأزهر.

ثم عمل أستاذًا زائرًا بكلية المكسيك للدراسات العليا منذ عام 1974 حتى 1977، وخلال وجوده هناك أنشأ قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة المكسيك المستقلة، عام 1975، ثم انتقل للعمل أستاذًا للنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب بجامعة عين شمس عام 1979، وانتُدب مستشارًا ثقافيًا لمصر ومديرًا للمعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد في إسبانيا منذ عام 1980 حتى 1985، كما انتُدب بعد عودته إلى مصر عميدًا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بمصر منذ عام 1985 حتى 1988، وأستاذًا زائرًا بجامعات صنعاء باليمن والبحرين حتى عام 1994، ثم انتخب عضوًا بمجمع اللغة العربية عام 2003، وعضواً في المجمع العلمي المصري عام 2005 وصدر قرار بتوليه رئاسة مجمع اللغة العربية عام 2020.

والدكتور صلاح فضل أكاديمي وكاتب ومترجم، تولى العديد من المناصب الأكاديمية، ويرأس مجمع اللغة العربية، من مؤلفاته: «تأثير الثقافة الإسلامية في الكوميديا الإلهية لدانتي»، عن دار الشروق للنشر والتوزيع، القاهرة، 1980، «ظواهر المسرح الإسباني»، الهيئة العامة للكتاب، 1992، «وثائق الأزهر.. ما ظهر منها وما بطن»، دار بدائل للطبع والنشر والتوزيع، عام 2017. وقد حصل على عدد من الجوائز والتكريمات داخل وخارج مصر، من بينها جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2000، وجائزة النيل في الآداب عام 2018 من وزارة الثقافة المصرية.(وال ـ القاهرة) ح م

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