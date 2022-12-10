الأحوال الجوية : تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة على مناطق شمال ليبيا مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط رخات متفرقة من المطر.

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة من اليوم السبت 10 –12–2022 .

طرابلس 10 ديسمبر 2022 (وال)- ملخص: تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة على مناطق شمال ليبيا مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط رخات متفرقة من المطر.

** راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – الجبل الغربي :-

حالة السماء: مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع احتمال سقوط رخات من المطر خاصة من مساء هذا اليوم قد تصحبها سحب رعدية.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار وتتحول من مساء اليوم إلى غربية فشمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 30)مْ، وتسجل انخفاض بدايةً من مساء اليوم.

** الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر بداية من يوم الغد.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تسبب في إثارة الأتربة على الخليج وسهل بنغازي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 29)مْ، ثم تتراجع بدايةً من مساء الغد.

** الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على غدامس والحمادة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27- 31)مْ ، وتتراجع تدريجيا من مساء اليوم.

** الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الإتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-29)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:00)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:58

وال..