شباب العمل التطوعي بنغازي يكرمون الجمعية الليبية لرعاية مرضى الكلى .

طرابلس 10 ديسمبر 2022 ( وال ) – كرمت منظمة شباب العمل التطوعي بنغازي اعضاء الجمعية الليبية لرعاية مرضى الكلى نظير الجهود والاعمال الجليلة التي قدموها من خلال الحملات التي شملت عدد من مراكز خدمات الكلي في انحاء ليبيا .

ومنحت المنظمة للجمعية ” درع التميز ” وذلك نظير ماتقوم ولازالت تقوم به الجمعية في الرفع من معاناة مرضى الكلي من خلال الحملات وتوفير الامكانيات والمعدات والاجهزة لمرضى الكللي وآخرها حملة منطقة الجنوب التي شملت براك الشاطئ ،اوباري،سبها ،التناحمة ، غات .

وكانت الجمعية الليبية لرعاية قد بدأت اعمالها منذ العام 2017 في القيام بحملات دون انقطاع في توفير علاج مرضى الكلي في عدد من مراكز علاج مرض الفشل الكلي .

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