المدير العام للشركة العامة للكهرباء يتفقد محطة كهرباء اوبارى لتوليد الكهرباء .

سبها 10 ديسمبر 2022 ( وال ) قام المدير العام للشركة العامة للكهرباء ” عبدالحميد المنفوخ ” امس الجمعة بزيارة عمل الى محطة اوبارى لتوليد الكهرباء فى اطار خطة العمل لمتابعة محطة اوبارى لتوليد الطاقة .

الزيارة التى رافقه فيها مدراء الادارات والاقسام بالشركة اطلع خلالها على اوضاعها الفنية واستمع من قبل ادارة المحطة ورؤساء الاقسام عن سير العمل بها وذلك بهدف الوقوف على احتياجاتها من الناحية الفنية والتشغيلية .

ومن جانب آخر قام المدير التنفيدى ومرافقيه بزيارة الى محطة تحويل اوبارى لمتابعة احتياجاتها والعمل توفيرها فى اقرب وقت ممكن .

(وال سبها )