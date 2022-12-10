رئيس مجلس إدارة مؤسسة عطاء الخير للأعمال الخيرية البوانيس تبحث مع المجلس البلدى اقامة برامج توعوية .

سبها 10 ديسمبر 2022 ( وال )- ناقشت رئيس مجلس ادارة مؤسسة عطاء الخير للاعمال الخيرية ” حميدة السنوسى ” مع عميد المجلس البلدى وادى البوانيس ” على العكشى ” افاق التعاون فيما بين المجلس والمؤسسة .

وجرى خلال الاجتماع الذى حضره عضوى المجلس البلدى ” عبدالقادر الليفاوى ” وعبد السلام الدردير ” ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية فرع البوانيس ” مبروكة حماد ” التعريف بالمؤسسة والبرنامج العالمي للغذاء والأعمال التي تعتزم المؤسسة تنفيذها بالبلدية بالشراكة مع البرنامج العالمي للغذاء من برامج توعوية وورش عمل داخل البلدية ،

وخلص الاجتماع الى الإتفاق على تسمية منسق للمؤسسة ببلدية البوانيس وموافاه المؤسسة بكشوفات الأسر التي تنطبق عليها المعايير لذى برنامج الغذاء العالم ليتم خلال الفترة القادمة تخصيص حصة شهرية لهذة العائلات وفق آلية معتمدة ومن جهته .

وبدوره رحب عميد بلدية وادي البوانيس بالمؤسسة والأعمال الخيرية والإنسانية التى تقوم بها المؤسسة والتى من شأنها خدمة الأسر المحتاجة .

سبها (وال )