الحداد وأعضاء لجنة (5+5) يشاركون في اجتماع مجموعة العمل الأمني الخاصة بليبيا .

تونس 10 ديسمبر 2022 م (وال)- شارك رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن ” محمد الحداد” وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الخميس، في اجتماع مجموعة العمل الأمني الخاصة بليبيا .

وترأس الجلسة العامة للاجتماع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبدالله باتيلي”، بالتعاون مع فرنسا ، بحضور ممثلون عن امريكا ، بريطانيا ، تركيا ، إيطاليا ، الإتحاد الأفريقي، وممثلي عدد من الدول الأعضاء في عملية برلين من أجل ليبيا.

وتركز الاجتماع على مناقشة آليات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وإنشاء قوة عسكرية مشتركة لإعادة توحيد المؤسسات العسكرية الليبية، وتأمين الانتخابات.

وال..