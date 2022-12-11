الأحوال الجوية المتوقعة : تكاثر للسحب هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة مع رياح نشطة نسبيا.

لأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة من اليوم الأحد 11 –12–2022 .

طرابلس 11 ديسمبر 2022 (وال)- ملخص: تكاثر للسحب هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة مع رياح نشطة نسبيا.

** راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – الجبل الغربي :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة هذا اليوم على الساحل من طرابلس إلى مصراته. . الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 24)مْ ولاتتجاوز (18)مْ على المرتفعات الجبلية.

** الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب تدريجيا هذا اليوم مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الساحل الممتد من (بنغازي حتى الجبل الأخضر) وظهور ضباب أثناء فترات الليل وفى صباح يوم الغد على اغلب المناطق. الرياح: جنوبية غربية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة لأتربة والغبار تتحول بعد الظهر إلى غربية فشمالية غربية على اغلب المناطق. درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19- 24)مْ، وتسجل تراجع بدايةً من مساء اليوم.

** الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب. الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية فمتغيرة الاتجاه.درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 28)مْ، وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد على اغلب المناطق.

** الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-31)مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق. مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:01)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:00

وال..