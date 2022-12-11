ليبيا نيوز

القافلة الطبية لطب وجراحة العيون تباشر في اجراء العمليات الجراحية بمدينة سرت .

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سرت 11 ديسمبر 2022 (وال)- تتواصل هذه الأيام فعاليات البرنامج الوطني لتوطين العلاج بالداخل باجراء الكشوفات الطبية لعدد كبير من مرضى العيون بمنطقة سرت والمناطق المجاورة .

        وذكر مراسل وكالة الأنباء الليبية بسرت أن أعضاء القافلة الطبية لطب وجراحة العيون التى تضم مدير عام مستشفى العيون الطبي طرابلس رئيس لجنة توطين العلاج بالداخل الدكتورة ” رانيا الخوجة ” ، والدكتور الاستشاري ” محمد اللافي ” والدكتور الاستشاري ” خليفة السويدي ” وعدد من الأخصائيين بجراحة العيون باشروا من يوم الجمعة في إجراء العمليات الجراحية لمرضى العيون .

       وقال رئيس اللجنة العلمية بالمستشفى دكتور ” فتحي الكاسح ” لمراسل ( وال  ) إن القافلة الطبية باشرت في اجراء العمليات الجراحية بعد استكمال التجهيزات والكشف على المرضى المستهدفين لاجراء العمليات الجراحية بعيادة العيون .

          (وال_سرت)

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وكالة الأنباء الليبية

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