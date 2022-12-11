ليبيا نيوز

وزير الاقتصاد يدعو الى تحسين الوصول الى التمويل للمشروعات المتناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 11 ديسمبر 2022 (وال)- ترأس  وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ”   الاجتماع النهائي للجنة التوجيهية للبرنامج الاوروبي لدعم القطاع الخاص في ليبيا (2019/2023) الممول من الاتحاد الاوروبي وتنفده مؤسسة خبراء فرنسا بمشاركة  مدير البرنامج في بعثة الاتحاد الاوروبي  في ليبيا ” فرنشيسكا كوتشيا ”  ومدير البرامج في مؤسسة خبراء فرنسا  ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة  ” سهيل ابوشيحة  ”  وعدد من المختصين بالوزارة .

 واكد الوزير في كلمة القاها بالمناسبة على اهمية الدعم التي يقدمه الاتحاد الاوروبي و الذي يعتبر شريكا اساسيا للدوله الليبية مثمرا بالفائدة القصوى للوصول الى النتائج الايجابية المرجوة و المتمثلة في تعزيز قدرات وزارة الاقتصاد والتجارة و تنمية القطاع الخاص و دعم التمكين الاقتصادي للشباب والمراه  .

ودعا الحويج الى تحسين الوصول الى التمويل للمشروعات المتناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة،  مؤكدا  جدية والتزام جميع الاطراف الشركاء في البرنامج سواء من الاتحاد الاوروبي أو خبراء فرنسا أو الجهات الليبية .

من جانبهم أكد ممثلي الإتحاد الاوروبي ومؤسسة خبراء فرنسا على التزامهم بدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الاعمال في ليبيا الذى يتم تنفيذها بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة وعدد من القطاعات . 

 وال..

  

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك