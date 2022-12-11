وزير الاقتصاد يدعو الى تحسين الوصول الى التمويل للمشروعات المتناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة

طرابلس 11 ديسمبر 2022 (وال)- ترأس وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” الاجتماع النهائي للجنة التوجيهية للبرنامج الاوروبي لدعم القطاع الخاص في ليبيا (2019/2023) الممول من الاتحاد الاوروبي وتنفده مؤسسة خبراء فرنسا بمشاركة مدير البرنامج في بعثة الاتحاد الاوروبي في ليبيا ” فرنشيسكا كوتشيا ” ومدير البرامج في مؤسسة خبراء فرنسا ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ” سهيل ابوشيحة ” وعدد من المختصين بالوزارة .

واكد الوزير في كلمة القاها بالمناسبة على اهمية الدعم التي يقدمه الاتحاد الاوروبي و الذي يعتبر شريكا اساسيا للدوله الليبية مثمرا بالفائدة القصوى للوصول الى النتائج الايجابية المرجوة و المتمثلة في تعزيز قدرات وزارة الاقتصاد والتجارة و تنمية القطاع الخاص و دعم التمكين الاقتصادي للشباب والمراه .

ودعا الحويج الى تحسين الوصول الى التمويل للمشروعات المتناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا جدية والتزام جميع الاطراف الشركاء في البرنامج سواء من الاتحاد الاوروبي أو خبراء فرنسا أو الجهات الليبية .

من جانبهم أكد ممثلي الإتحاد الاوروبي ومؤسسة خبراء فرنسا على التزامهم بدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الاعمال في ليبيا الذى يتم تنفيذها بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة وعدد من القطاعات .

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