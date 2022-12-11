ندوة علمية بجامعة عمر المختار حول شجرة الخروب

البيضاء 11 ديسمبر 2022 ( وال ) – أقيمت بكلية الزراعة بجامعة عمر المختار ندوة علمية بعنوان ( شجرة الخروب ، الأهمية والاستدامة ) برعاية مكتب البحوث والدراسات العلمية بمركز المختار للبحوث والدراسات العلمية والاستشارات والتدريب ، بالتعاون مع منظمة شتلة البيئية فرع الجبل الأخضر .

وناقشت الندوة ست محاور ، تركزت حول تاريخ شجرة الخروب والأهمية البيولوجية ، والأهمية البيئية لأشجار الخروب ومقومات زراعتها في الجبل الأخضر ، والأهمية الغذائية والطبية ، والأهمية الاقتصادية وانعكاساتها على التنمية المستدامة ، والأهمية البُستانية إلى جانب عرض تجارب تُجار الخروب ومشاركات من الحضور .

وأوصى المشاركون في الندوة باقامة حملة تشجير في الفترة القادمة برئاسة منظمة شتلة وبالتعاون مع جامعة عُمر المختار والجهات ذات العلاقة .

وحضر هذه الندوة وكيل الجامعة للشؤون العلمية ، والمدير التنفيذي لمركز المختار ومدير مكتب البحوث والدراسات العلمية بالمركز ، و ورئيس وأعضاء منظمة شتلة البيئية بالجبل الأخضر ، ورئيس منظمة المعرفة والثقافة والتعليم والتعلم ، وعدد من مدارء المكاتب وعمداء الكليات ووكلاء الشؤون العلمية بالجامعة ومدراء المكاتب بالمركز ، ورئيس تحرير مجلة المختار للعلوم ، وعضو عن المجلس البلدي البيضاء ، ومندوب عن قطاع الزراعة ، ومندوب عن الغابات والمراعي بقطاع الزراعة ، ومندوب عن الشرطة الزراعية بالمنطقة الشرقية ، ورئيس الشرطة السياحية بالمنطقة الشرقية ، ومعاون مدير فرع الحرس البلدي البيضاء ، ورئيس مركز الحرس البلدي مسه ، وعدد من المهتمين .