اللافي يلتقي سفير الجزائر لدى ليبيا 

طرابلس 11 ديسمبر 2022 (وال) – استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، “عبد الله اللافي، اليوم الأحد، سفير الجزائر لدى ليبيا “سليمان شنين”، لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية، والدور الذي يلعبه المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وذلك بإجراء الاستحقاق الانتخابي، وإنهاء المراحل الانتقالية، تنفيذاً لتطلعات الشعب الليبي.

واستعرض “اللافي ” آخر مراحل مشروع المصالحة الوطنية، كمشروع متكامل لصياغة ميثاق (سلمي – اجتماعي) يتوافق عليه الجميع، ليكون مدخلاً لحل الأزمة السياسية في البلاد، مؤكداً العمل على آلية تسريع صياغة قاعدة دستورية، توفر بيئة مناسبة للانتخابات.

ومن جانبه أكد السفير الجزائري دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي الليبي، مشدداً على أن أمن واستقرار ليبيا، يعد من أمن واستقرار الجزائر، وأن بلاده لن تدخر جهداً لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بالتواصل مع كافة الأطراف السياسية الليبية والدولية. (وال _ طرابلس)

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