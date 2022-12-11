جلسة حوارية ببلدية سبها بعنوان مكانة المرأة فى الشريعة الاسلامية .

سبها 11 ديسمبر 2022 ( وال )- عقدت بمحلة القاهرة ببلدية سبها جلسة حوارية بعنوان ” مكانة المرأة فى الشريعة الاسلامية ” .

واستعرضت الجلسة التى عقدت بمقر روضة البركة بالمحلة عددا من المواقف والامثلة التى تجسد حقوق المرأة فى الاسلام والدور الذي كانت لعبته فى الحب والسلم والتجارة والتربية .

وناقشت الجلسة العنف المبنى على الفهم الخاطى لمبادئ الشريعة الاسلامية وسبل معالجة وتصحيح هذه الخلل فى الفهم الخاطى .

وفى سياق اخر عقدت بمقر فوج الجديد للكشافة والمرشدات وضمن حملة “رفقا بالقوارير ” حلسة حوارية مماثلة حول أثر العادات والتقاليد سلبا وايجابا فى ظاهرة العنف المبنى على النوع الاجتماعى .

وتدارست الجلسة التى حضرها عددا من القائدات والرائدات الكشفيات والامهات والمربيات عددا من القضايا ذات الاهتمام باليآت توظيف العادات والتقاليد للحفاظ على المرأة وحقوقها واحترام خصوصياتها بما يتماشى والهوية الليبية والمبادئ الفاضلة .

( وال سبها )