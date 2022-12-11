الاتحاد الأوروبي يدعو لمعالجة الإفلات من العقاب وضمان حقوق المواطنين والمهاجرين في ليبيا .

طرابلس 11 ديسمبر 2022 ( وال )- شددت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا على ضرورةِ معالجةِ حالةِ الإفلاتِ من العِقابِ ومنعِ الانتهاكاتِ المستقبليةِ وضَمانِ حُقوقِ المواطنينَ والمهاجرين ، مؤكدة أن هذا الأمرَ خُطوةً حاسمةً في الطريقِ لبناءِ السلام.

وأكدت البعثة في بَيانٍ مشترَك مع الممثلينَ الدبلوماسيينَ للدّولِ الأعضاءِ في الاتحادِ الأوروبي بمناسبةِ اليومِ العالمي لحقوقِ الإنسان، أنّ الاتحادَ ملتزمٌ بشكلٍ تامٍ بدعمِ ليبيا في تَحقيقِ الاستقرارِ وتَرسيخِ السّلام، معتبرةً الانتقالَ من الصراعِ إلى المصالحةِ الوطنيةِ أمرًا يَجِبُ على الليبيينَ مواصلةُ السّيرِ فيه.

وعبرت البَعثةُ في بيانها عن استعدادَها لمواكبةِ هذه الجهودِ من خلالِ اتخاذِ إجراءاتٍ ملموسةٍ من أجلِ النّهوضِ بالعدالةِ الجنائيةِ واستعادةِ الثّقةِ في مؤسساتِ الدّولة .