موظفو البنك المركزي الأوروبي يهددون بالإضراب للحصول على زيادة للرواتب .

بروكسل 11 ديسمبر 2022م ( وال )- يعتزم موظفو البنك المركزي الأوروبي القيام بخطوات احتجاجية ولا تستبعد تنفيذ إضراب على المدى البعيد للحصول على زيادة للرواتب .

وتقترح إدارة المصرف المركزي زيادة الأجور بـ4.07 في المئة في يناير ، أي بنسبة أقل من معدل التضخم المسجّل في أكتوبر في منطقة اليورو (10.6 في المئة )، فيما سبق أن حصل الموظفون على زيادة بنسبة 1.5 في المئة هذا العام.

ونقلت مصادر اعلامية اليوم الاحد عن نائب رئيس النقابة ” كارلوس بوولز ” أن البنك المركزي الأوروبي يواجه مشكلة لأنه لم يؤد مهمته في ما يخص التضخم، بدلا من السيطرة عليه عند 2 في المئة، نجد أنفسنا أمام معدّل يتجاوز 10في المئة .

من جهته، رد البنك المركزي الأوروبي في تصريح بالقول إنه يقوم بمراجعة سنوية ومنتظمة للأجور تستند الى منهجية محدّدة مسبقًا “.

وسبق أن نفذ موظفو المصرف الأوروبي إضرابًا عام 2009 ، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد .

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