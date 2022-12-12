باتيلي يؤكد دعمه لمبادرة المجلس الرئاسي لحل الأزمة السياسية في ليبيا.

طرابلس 11 ديسمبر 2022 م(وال)-عبر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي عن دعمه الكامل للمبادرة التي طرحها المجلس الرئاسي لحل الأزمة السياسية في البلاد ،وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الأحد مع رئيس المجلس محمد المنفي تناولا فيه أهم المستجدات السياسية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن باتيلي أكد للمنفي خلال الاتصال الهاتفي دعمه الكامل لمبادرة المجلس الرئاسي وعمله على حث كافة الأطراف السياسية للإسراع في التعاطي مع المبادرة الرئاسية من أجل الوصول إلى توافق وطني شامل لحل الأزمة الليبية.

وحسب المكتب الاعلامي فأن باتيلي قد أكد خلال الاتصال أن الوقت قد حان لالتزام الجميع بخريطة الطريق، والانخراط في حوار سعياً إلى إنجاز أساس دستوري، للتوجه نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.