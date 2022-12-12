مراسل (وال) الماية : انطلاق المحاضرات التوعوية حول دعم الاشخاص في مناطق الصراعات.

طرابلس 11 ديسمبر 2022م ( وال ) – بدأت صباح اليوم الاحد بمدرسة اوفياء ليبيا ببلدية الماية المحاضرات التوعوية حول دعم الاشخاص في مناطق الصرعات .

وأفاد مراسل وكالة الانباء الليبية ببلدية الماية بأن المحاضرات التوعوية التي يشارك فيها عددا من أعضاء هيئة التدريس بمراقبة التربية والتعليم بالبلدية وبمشاركة المركز العام للتدريب والتطوير بوزارة التعليم ستستمر لمدة أسبوع.

حيث القى اليوم الدكتور ” ابوبكر بريكاوي ” التابع للمركز الثقافي النرويجي والاستاذة ” ملاك البوراوي ” محاضرات بعنوان ” المعلم في سياق الازمات” وشهدت المحاضرة نقاشات واسعة حول كيفية تطوير أداء المعلم اثناء الازمات.

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