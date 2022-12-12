وزير الداخلية المكلف يبحث مع القائم بأعمال سفارة فلسطين أوضاع الجالية الفلسطينية في ليبيا .

طرابلس 11 ديسمبر 2022م ( وال ) – بحث وزير الداخلية المكلف ” عماد مصطفى الطرابلسي ” اليوم الأحد مع القائم بالأعمال بسفارة فلسطين لدى ليبيا “محمد رحال” الجهود المبذولة لتسهيل اجراءات المواطنين الفلسطينيين للدخول إلى ليبيا.

وناقش اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس بحضور القنصل الفلسطيني “عماد الدين العتيلي” أوضاع الجالية الفلسطينية على الأراضي الليبية، إضافة إلى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسُبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأكد ” الطرابلسي ” خلال اللقاء على إن وزارة الداخلية لن تتوانى يوماً في دعم الأشقاء الفلسطينيين، موضحاً بأن الوزارة تعمل على تسهيل اجراءات المواطنين الفلسطينيين للدخول إلى ليبيا.

من جانبه أثنى “رحال” على المجهودات التي تبذلها وزارة الداخلية في حماية وتأمين السفارات والبعثات الدبلوماسية، معبراً عن سعادته بهذا اللقاء لطرح عدد من المسائل الهامة.

وفي ختام اللقاء قدم القائم بالأعمال بالسفارة الفلسطينية ثلاثة دروع لوزير الداخلية تقديراً لموقف الدولة الليبية وشعبها في مساندة اشقائهم الفلسطينيين.

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