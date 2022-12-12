الإعلان في طرابلس عن روزنامة البرنامج الختامي لفعاليات طرابلس عاصمة للإعلام العربي

طرابلس 11 ديسمبر2022 (وال)- أعلن في طرابلس اليوم الأحد، أن البرنامج الختامي لفعاليات طرابلس عاصمة للإعلام العربي سينطلق في الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري وحتى الثاني والعشرين من الشهر نفسه تحت شعار (أيام طرابلس الإعلامية – ليبيا بعيون متفائلة).

وقالت اللجنة التنظيمية في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الأحد إن البرنامج الختامي سيستهل بمهرجان للأغنية الليبية أيام (15 و16 و17) ديسمبر، يعقبه في اليوم التالي تنظيم برنامج جائزة الدولة التقديرية للغة العربية وندوة عن تاريخ اللغة العربية، بينما سيعقد مؤتمر علمي عن الصحفي الليبي المرحوم ” علي مصطفى المصراتي “في يوم 19 ديسمبر بمجمع ذات العماد.

وستشهد أيام 20 و21 و22 ديسمبر إقامة معرض ليبيا الدولي للإعلام، وانعقاد اجتماع تشاوري لمدراء وكالات الانباء العربية والاسلامية بقاعة فندق ريكسوس، وملتقى لصناع المحتوى ومنتدى للاتصال الحكومي واصبوحة شعرية ومعرض للرسم بمعرض طرابلس الدولي.

وحسب اللجنة المنظمة سيتم خلال الاحتفالية استضافة اجتماع لوزراء الاعلام العرب الذين سيحضرون الفاعليات الختامية طرابلس عاصمة للإعلام العربي، كما ستنظم احتفالية لجائزة السلام في الرابع والعشرين من ديسمبر، واسدال الستار عن النصب النحاسي لرمز صحافة السلام.

لتختتم الفعالية بعرض مرحلة تاريخية عن تاريخ ليبيا وصولا الى اعلان الاستقلال بمشاركة نجوم عرب كبار.

وتحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بقاعة معرض طرابلس الدولي مدير عام قناة ليبيا الوطنية ” عواطف الطشاني ” ورئيس التحرير العام بوكالة الانباء الليبية ” مصطفي عزيز ” والمندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي “خليفة القايدي”، عن البرنامج العام للاحتفال والمشاركين فيه، وما سيتضمنه من محاور ومناشط واجتماعات ولقاءات حوارية وفكرية بحضور شخصيات اعلامية وصحفية وثقافية محلية وعربية ودولية، وأعضاء الوفود رفيعة المستوى.

وأوضح المتحدثون أن الاحتفالية ستظهر ليبيا بالشكل الحضاري، وتبرز معالمها وشخصياتها الاعلامية والثقافية والادبية وانتاجها الفكري، كما ستظهر حقيقة أن ليبيا وعاصمتها طرابلس تنهض من جديد، وأنها بإرادة ابنائها سائرة نحو البناء والتنمية ودعم الاستقرار.

.. (وال)..