النائب علي العيساوي يطالب النائب العام بالتحقيق في قضية اختطاف المواطن الليبي "أبوعجيلة مسعود".

طبرق 12 ديسمبر 2022م (وال) ـ طالب عضو مجلس النواب “علي العيساوي” النائب العام بفتح تحقيق فوري في قضية اختطاف المواطن الليبي “أبوعجيلة مسعود”.

جاء ذلك في تصريح نشره المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” عبر صفحته على “فيسبوك”

كما طالب “العيساوي” بمعاقبة المتواطئين في عملية الاختطاف مشيراً إلى أنه لا يمكن القبول بهذا التصرف غير المسؤول.

وأكد “العيساوي ” بأن ملف قضية لوكربي قد أقفل باتفاق ثنائي بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية بعد دفع التعويضات المقررة وفقاً للاتفاق، مشدداً على أن فتح هذا الملف من جديد أمر غير مسؤول.