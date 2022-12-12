ليبيا نيوز

استشهاد طفلة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في جنين.

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

جنين 12ديسمبر 2022 (وال) – استشهدت الطفلة جنى مجدي عصام زكارنة (16 عاما) الليلة الماضية إثر اصابتها برصاصة في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني الحي الشرقي من مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

    وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الطفلة الشهيدة اصيبت برصاص الاحتلال الصهيوني بينما كانت تتواجد على سطح منزلها وعثر عليها عقب انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة.

     وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي من مدينة جنين، وأصابت فلسطينيين أثنين على الأقل واعتقلت ثلاثة آخرين ، بينما ألحقت اضرارا بعدد من المركبات المتوقفة وبأحد المحال التجارية، وسط مواجهات اندلعت بمنطقة “البيادر”.

.. ( وال ) ..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك