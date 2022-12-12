استشهاد طفلة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في جنين.

جنين 12ديسمبر 2022 (وال) – استشهدت الطفلة جنى مجدي عصام زكارنة (16 عاما) الليلة الماضية إثر اصابتها برصاصة في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني الحي الشرقي من مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الطفلة الشهيدة اصيبت برصاص الاحتلال الصهيوني بينما كانت تتواجد على سطح منزلها وعثر عليها عقب انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي من مدينة جنين، وأصابت فلسطينيين أثنين على الأقل واعتقلت ثلاثة آخرين ، بينما ألحقت اضرارا بعدد من المركبات المتوقفة وبأحد المحال التجارية، وسط مواجهات اندلعت بمنطقة “البيادر”.

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