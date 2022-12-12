القاء محاضرات بمناسبة اليوم العلمي لأمراض العظام بمركز بنغازي الطبي .

بنغازي 12 ديسمبر 2022 ( وال )- ألقيت بالمركز بنغازي الطبي بمناسبة اليوم العلمي لأمراض العظام ثلاث محاضرات بمشاركة متميزة من أطباء العظام والروماتيزم من جميع المستشفيات .

وقال رئيس قسم الباطنة الدكتور ” فتحي البركي ” إن المحاضرات خصصت عن العظام وهشاشتها وكذلك عن إصلاح الغضاريف في الركبتين و علاج ما يسمى بأمراض البهجة و كذلك علاج احتكاك العظام و عن الخلل العضلي والعصبي، إلى جانب مشاركة شركة بولندية منتجة للأدوية الزيتية التى تعطى لعلاج احتكاك الركبتين .

وأضاف ” البركي ” أن حلقات نقاش أقيمت عن العلاجات الحديثة الخاصة بأمراض الروماتزم وأمراض العظام بما يخص الجانب الجراحي، كذلك تم نقاش العلاجات الجديدة كعلاج الأدوية الزيتية التى تعطى لعلاج الركبتينوما يدور حول آخر العلاجات الحديثة إضافة إلى بحث إقامة ورشة العمل الأيام القادمة مع شركة (الإختيار الطبي) للأطباء للتدريب عن طرق الحقن المختلفة حول المفاصل.

من جانبه قال مدير المكتب العلمي لشركة الإختيار الطبي الدكتور طارق النشار ، إن دور الشركة في رعايه اليوم العلمي الثاني لأمراض الروماتيزم ، ونحن كشركة لدينا الكثير من الأصناف الطبية، حيث لدينا وكالات عربية وعالمية تدعم الإصابات الرياضية او الحالات التي تعاني من مشاكل العظام وغيرها من التخصصات الاخرى “.