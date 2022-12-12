محاضرة توعوية حول مخاطر المخدرات على المجتمع بالمعهد العالي للعلوم التقنية برقدالين .

رقدالين 12 ديسمبر 2022م ( وال ) – نظم مكتب النشاط الطالبي بالمعهد العالي للعلوم التقنية برقدالين محاضرة توعوية تثقفية حول ظاهرة تعاطى المخدرات وطرق الوقاية منها تحت اشراف الجمعية الليبية للعلوم النفسية و رابطة رواد مفوضية السهل الغربي للكشافة والمرشدات تطرق خلالها المحاضر الدكتور رجب ابوجناح الخبير في علوم المخدرات الى كون ان ظاهرة تعالي المخدرات بكافة انواعها احدى العوامل الهدامة و تشكل مخاطر كبيرة عقلية كانت او جسدية وكذلك اقتصادية علي الاشخاص المدمنين وعلي الاخص صغار السن ابنائنا وبناتنا داخل المؤسسات التعلمية وخارجها نظرا لتفشي هذه الظاهرة وأثرها السلبي علي المجتمع بشكل عام .

وشهدت قاعة المحاضرات بالمعهد حضور مكثف من طلبة المعهد والموظفين و أعضاء هيئة التدريس. ونخبة من المختصين بالجمعية الليبية للعلوم النفسية و رواد الكشافة والمرشدات بمفوضية السهل الغربي وكانت محاضرة .

و قدم مدير عام المعهد العالي للعلوم التقنية الدكتور طارق النائلي شهادات الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية الليبية للعلوم النفسية لدورهم الريادي في مكافحة وباء المخدرات . كما قدمت شهادة شكر لرابطة رواد الكشافة بالسهل الغربي

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