اليونيسيف تعرب عن قلقها تجاه الإغلاق الوشيك لجميع المدارس في السودان .

الخرطوم 12 ديسمبر 2022 م ( وال )- أعربت منظمة اليونيسف عن قلقها البالغ تجاه اضطراب التعلّم الذي طال أمده ، وخاصة الإغلاق الوشيك لجميع المدارس في السودان .

ودعت اليونسيف بالسودان في بيان اليوم ، جميع أصحاب المصلحة المشاركين في المفاوضات بشأن رواتب العاملين في مجال التعليم الاهتمام بمنح الأسبقية لمصالح الأطفال الفضلى.

وأوضحت أنَّ إيجاد حلول متبادلة لإبقاء المدارس مفتوحة أمر حيوي لإنهاء أزمة التعليم، ومنع فقدان جيل من الأطفال السودانيين من حقهم في التعلّم.

وكانت لجنة المعلمين السودانيين قررت في اجتماعها السبت مواصلة التصعيد بالإضراب وإغلاق المدارس وأصدرت جدولاً يحدد ذلك للعمل به طوال ديسمبر الجاري .

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