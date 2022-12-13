كاترين كولونا تزور المغرب للتمهيد لزيارة ماكرون بداية العام الجديد .

باريس 12 ديسمبر 2022 م (وال) ــــ أعلن في العاصمة الفرنسية باريس ان على أجندة وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، زيارة رسمية للمملكة المغربية خلال يومي الــ 15 و الــ 16 من شهر ديسمبر الجاري، لبحث العديد من الملفات التي تستحوذ على اهتمامات البلدين .

ووتشير التقارير المتداولة اعلاميا في فرنسا وخارجها الى أن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية هي للتمهيد للزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الشهر الأول من العام المقبل 2023 ، ضمن سعي باريس لاستعادة العلاقات لطبيعتها مع الرباط، بعد أزمة دبلوماسية صامتة ترتبط بخفض التأشيرات الفرنسية لمواطني الممكة المغربية ، وتتصل بقضايا سياسية أخرى منها الاستراتيجية التي يعتمدها المغرب في إطار تنويع الشراكات على المستوى الدولي .

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