بعد استقباله أكثر 200 مصابا بفيروس المخلوي التنفسي خلال 24 ساعة.. مستشفى غريان يطلق نداء استغاثة.

غريان 12 ديسمبر 2022م (وال) ـ طلق مستشفى غريان المركزي التعليمي اليوم الاثنين نداء استغاثة عاجل بعد استقبال قسم الأطفال أكثر من 200 حالة خلال 24 ساعة إثر انتشار فيروس “المخلوي التنفسي” الذي تتشابه أعراضه مع أعراض فيروس كورونا.

وناشد المستشفى عبر صفحته على موقع “فيسبوك” وزارة الصحة والجهات المختصة والمجلس البلدي غريان، بسرعة التدخل والتعاون مع إدارة المستشفى وتقديم يد العون والمساعدة، ليتمكن من علاج الحالات المصابة، خاصة في موسم الشتاء الذي يشهد دائما انتشار فيروسات البرد والانفلونزا.

وأوضح المستشفى أن قسم الأطفال أكتظ بالمصابين في ظل نقص العناصر الطبية والطبية المساعدة اللازمة لعلاج المرضى، مؤكدا جاهزيته لزيادة السعة السريرية للضعف في حال توفرت العناصر الطبية المطلوبة.

كما أعلنت إدارة المستشفى عن فتح باب التعاقد مع الأطباء المتعاونين بقسم الأطفال لسد العجز في الكوادر الطبية.

ويعد الفيروس المخلوي التنفسي السبب الرئيسي لالتهاب القصيبات بين الرُّضَّع والأطفال، وهو الالتهاب الذي يصيب المجاري التنفسية الصغيرة في الرئة وتتمثل أعرضه في ارتفاع درجات الحرارة واحتقان بالحلق، فضلًا عن الشعور بالإعياء وآلام المعدة وضيق في التنفس.