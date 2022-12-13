وزارة النفط : مجلس وزراء منظمة “أوبك” يقرر إسقاط الديون المتراكمة على ليبيا

طرابلس 13 ديسمبر 2022 م ( وال ) – قرر مجلس وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك إسقاط الديون المتراكمة على دولة ليبيا والمقدرة بحوالي 20 مليون دينار ليبي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير النفط والغاز ” محمد عون” رفقة ممثل ليبيا لدى المجلس التنفيذي للمنظمة المستشار ” عادل جبريل ” في الاجتماع التاسع بعد المائة لمجلس وزراء ” أوبك” بدولة الكويت مقر المنظمة.

وأوضحت وزارة النفط في منشور عبر صفحتها على الفيسبوك اليوم إن الوفد الليبي قدّم شرحا بملابسات الديون المتراكمة ، وجرى اتخاذ قرار بإسقاطها.

كما جرى خلال الاجتماع اتخاذ قرارات بخصوص العديد من الموضوعات المطروحة من بينها اعتماد ميزانية المنظمة للسنة القادمة، ومناقشة العمل على إعادة دراسة ميثاق المنظمة، والعمل على الارتقاء بها إلى منظمة تتعامل مع كل الطاقات بما فيها الطاقات المتجددة حسب منشور الوزارة . ( وال )

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