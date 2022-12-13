ورشة عمل بسوق الجمعة حول البُعد القانوني واللوائح المنظمة للتعليم العام .

غريان 13 ديسمبر 2022 ( وال ) – نظمت مراقبة التربية والتعليم ببلدية سوق الجمعة أمس الاثنين ، ورشة عمل حول “البُعد القانوني واللوائح المنظمة للتعليم العام” .

واستهدفت الورشة ، مديري مدارس التعليم الأساسي بالمراقبة الذين طالبوا بالمزيد من إقامة مثل هذه الورش التي ستساعدهم في أدائهم لمهامهم التربوية المناطة بهم..

شهدت الورشة حضور مراقب التربية والتعليم ببلدية سوق الجمعة “رشاد بشر” ومدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية” مفيدة المقهور” ومدير مكتب التعليم الأساسي “حنان المهدوي” ورئيس قسم الشؤون القانونية “إبتسام المزوغي”.