واشنطن تتعهد بتقديم 55 مليار دولار لأفريقيا قبل القمة الأمريكية الأفريقية.

واشنطن 13 ديسمبر 2022 (وال) – أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض “جيك سوليفان” التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم 55 مليار دولار لأفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع استعداد الرئيس “جو بايدن” لاستضافة القمة الأمريكية الأفريقية هذا الأسبوع.

وأضاف “سوليفان” أن بايدن سيقيم مأدبة عشاء مساء غد الأربعاء لنحو 50 من الزعماء الأفارقة، ويعلن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي سيعين أيضًا ممثلاً خاصًا لتنفيذ الأفكار التي ستناقش خلال القمة ، وان وزارة الخارجية الأمريكية تخطط لتعيين السفير “جوني كارسون” لهذا الدور.

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