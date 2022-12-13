توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الليبية للبحث العلمي ومكتب الثقافة والتنمية المعرفية غريان .

غريان 13 ديسمبر 2022 ( وال ) – وقعت الهيئة الليبية للبحث العلمي أمس الاثنين اتفاقية تعاون مع مكتب الثقافة والتنمية المعرفية غريان .

وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين ، وإشراف الهيئة الليبية على مجلة الجبل للعلوم التطبيقية والإنسانية التي تصدر من مكتب الثقافة غريان ، وطباعة المجالات العلمية المحكمة التي تصدر عن مكتب الثقافة غريان ، ودعم طباعة المجلات العلمية .

ووقع الاتفاقية عن الهيئة الليبية للبحث العلمي مدير إدارة الإعلام والنشر الدكتور ” محمد الأمين عبد الجواد ” ، وعن مكتب الثقافة والتنمية المعرفية غريان مدير المكتب الاستاذ ” سعيد محمد الأسود ” .

وقام في ختام التوقيع مدير مكتب الثقافة والتنمية المعرفية غريان بتقديم درع للهيئة عرفانا للمجهودات التي تقوم بها الهيئة للنهوض بمستوى المجلات العلمية المحكمة .

…(وال غريان)…