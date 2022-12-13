اختتام البرنامج الأساسى المتضمن حزم تدريبية متنوعة وورش عمل بكلية التربية بجامعة وادي الشاطي

سبها 13ديسمبر 2022 ( وال )- اختتمت بكلية التربية بجامعة وادي الشاطي فعاليات البرنامج الاساسى لحزمة تدريبية متنوعة وورش عمل برعاية وتنظيم رئيس قسم لوسائل التعليمية بكلية التقنية لطبية بالجامعة .

وأدار البرنامج واشرف عليه نخبة من الأساتذة المدربين المحترفين بقسم علوم المختبرات الطبية بمشاركة خبير الوسائط المتعددة بالجامعة .

ويهدف البرنامج لتشجيع الطلاب وحثهم على تعلم و اكتساب وممارسة بعض المهارات اللازمة والتي تمكنهم من القيام بمختلف الأعمال الأكاديمية (بحوث تخرج- أوراق علمية-أوراق عمل- تقارير- عروض تقديمية… إلخ) وتشجيعهم على الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وتضمنت الورش مهارات البحث ، التحليل الاحصائي ببرنامج spss و تضمن ” ادخال البيانات ، كتابة التقارير العلمية و الأوراق البحثية ، الكتابة الأكاديمية ، التوزيع الطبيعي و اختبار البيانات ، إدخال البيانات ، العمل الجماعي في الفرق البحثية ، إدارة المراجع ببرنامج Endnote ، مهارات العرض ، التحليل الاحصائي ببرنامجminitab .

( وال سبها )