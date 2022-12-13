الأرصاد الجوية: اعتدال في درجات الحرارة على اغلب مناطق ليبيا.

طرابلس 13 ديسمبر 2022 (وال) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أعتدال الأجواء على اغلب مناطق ليبيا ودرجات الحرارة القصوي تتراوح مابين (22-27)درجة مئوية على معظم المناطق ولا تتجاوز (20) درجةْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

وأفاد المركز في تشرته اليوم الثلاثاء بشأن الوضع الجوي السائد بتكاثر السحب من حين لآخر على بعض مناطق الجبل الأخضر وتسجل درجات الحرارة القصوى ارتفاع أخر الأسبوع (يومي الخميس والجمعة) خاصة على المناطق الغربية.

كما توقع المركز الوطني تكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي من يوم الأحد من الاسبوع القادم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

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