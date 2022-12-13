ليبيا نيوز

( الكيلاني ) تشارك في افتتاح الملتقى العربي الرابع للنساء ذوات الاحتياجات الخاصة بالقاهرة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

  القاهرة 13 ديسمبر 2022م ( وال )- أكدت وزيرة الشؤون الإجتماعية “وفاء الكيلاني” اهتمام ودعم حكومة الوحدة الوطنية بشريحة ذوات الاحتياجات الخاصة  ومنحها الفرصة للمشاركة في العملية السياسية في ليبيا ، وإدماجها في سوق العمل من خلال المشاريع الصغرى والمتوسطة   .

وذكرت مصادر الحكومة أن  ” الكيلاني ” أشارت في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى العربي الرابع للنساء ذوات الإحتياجات الخاصة بالقاهرة إلى اعتماد رئيس حكومة الوحدة يوم 6 يونيو من كل عام يوماً وطنياً لذوي الإعاقة ، مستعرضة ما قدمته هذه الحكومة من دعم ومساندة لهذه الشريحة .

وأضافت المصادر أن الوزيرة أكدت عمل الحكومة على تطبيق ما جاء في بنود الاتفاقية الدولية لحقوق هذه الشريحة ، وإنشاء مكاتب تمكين للمرأة وتخصيص مقاعد لهن في المجالس البلدية، إضافة إلى ترأسهن العديد من الهيئات واللجان في المناصب التنفيدية .

ولفتت المصادر إلى أن الوزيرة ” الكيلاني ” تلقت دعوة من الجامعة العربية للمشاركة في افتتاح فعاليات الملتقى على مدى يومي11 و 12 من شهر الشهر الجاري في مصر ، تحت شعار “من التمكين الاقتصادي الكامل إلى المشاركة السياسية”.(وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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