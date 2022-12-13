نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل ليوم الثلاثاء

طرابلس 13 ديسمبر 2022 ( وال )- انشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل البلاد ليوم الثلاثاء وفقا للنشرة الصادرة عن ادارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للارصاد الجوية .

* الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء صافية إلى قليلة السحب.والريح باش بوجه عام ويكون غربي الى شرش اليوم على ساحل الخمس تتراوح سرعته ما بين (05-15) عقدة.وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر. والبحر خفيف الموج.ودرجة حرارة سطح البحر (20-22) مْ.والرؤيـة جيدة.

* الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة هذا اليوم.والريح غربي إلى شرش يتحول تدريجيا الى باش تتراوح سرعته ما بين (05-20) عقدة.وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.75) متر. ولبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.

و درجة حرارة سطح البحر (20-22) درجة مئوية .والرؤيـة جيدة إلى متوسطة وذلك لظهور ضباب خفيف على ساحل الزويتينة و أقصى الساحل الشرقي.

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