طرابلس| إطلاق الأمم المتحدة إطار للتعاون في مجال التنمية الثلاثي 2023 – 2025

طرابلس 13 ديسمبر 2022 (وال)- احتفل في العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، بإطلاق تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية الثلاثي 2023 – 2025، بحضور رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، وعددٍ من الوزراء وسفراء بعض الدول المعتمدين لدى ليبيا.

وأكد الدبيبة – في كلمة له في هذا الحفل – دعمه لأي تعاون دولي ومحلي ضمن إطار واضح المعالم وأهداف واضحة، مشددًا على ضرورة تحديد الأولويات والاحتياجات من قبل المؤسسات الليبية المختلفة، وتنظيم ملف الشراكة والدعم وفق جداول زمنية محددة، حسبما نقل عنه المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة.

وعبر الدبيبة في الختام عن سعادته للقاء الأمم المتحدة في مجال التنمية والشراكة، وعدم اقتصار اللقاءات في منع الحروب والنقاشات السياسية.

من جانبه، شدّد وزير التخطيط المُكلف محمد الزيداني على أهمية الحدث الذي ينظم التعاون بين الوكالات العاملة مع الأمم المتحدة ومنظماتها والحكومة وفق خطة ثلاثية.

بدوره، عبر باتيلي عن سعادته بالتعاون المنظم الذي ينطلق بين الأمم المتحدة وحكومة الوحدة ضمن أهداف التنمية المستدامة، وفقًا للمكتب الإعلامي.

وقدّم الأمين العام المساعد والمنسق المقيم للأمم المتحدة جورجيت غاينون، عرضًا ضوئيًا تفصيليًا حول مشروع الخطة واستعراض أهم أولوياتها.

وبحسب المكتب الإعلامي؛ فقد شارك في الحفل الأمين العام المساعد والمنسق المقيم للأمم المتحدة جورجيت غاينون، ووزيري الحكم المحلي والتخطيط، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء، وسفراء بريطانيا، وإسبانيا، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وممثلون عن المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية. (وال)

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