ليبيا نيوز

ملتقى للطلاب الجدد بجامعة فزان .

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 سبها / 13 ديسمبر 2022  (  وال  ) –  عقد بجامعة فزان امس ملتقى للطلاب الجدد للمرحلة التمهيدية للعام الدراسى الجامعى 2022 – 2023 م بجامعة فزان  باشرف منسق المرحلة الدكتور ” نور الدين المهدى الباشا ” وبحضور رئيس قسم الدراسة والامتحانات بادارة المسجل العام الاستاذ ” فتحى سليمان احمد ” والطلبة والطالبات المستهدفين للملتقى .

 والقيت فى الملتقى عددا من الكلمات التى عبرت عن أهمية المرحلة التمهيدية والتى تمثل بداية لمسيرة الطالب الجامعية وأكدت على أهمية الجد والمثابرة من أجل اجتياز هذه المرحلة .

واسعراض منسق المرحلة خلال الملتقى لائحة الدراسة للمرحلة التمهيدية بالجامعات الليبية ووجه غددا من الارشادات والنصائح للطلاب بهدف العمل على الرقى بمستوى العملية التعليمية .

سبها (وال )

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وكالة الأنباء الليبية

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