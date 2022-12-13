ملتقى للطلاب الجدد بجامعة فزان .

سبها / 13 ديسمبر 2022 ( وال ) – عقد بجامعة فزان امس ملتقى للطلاب الجدد للمرحلة التمهيدية للعام الدراسى الجامعى 2022 – 2023 م بجامعة فزان باشرف منسق المرحلة الدكتور ” نور الدين المهدى الباشا ” وبحضور رئيس قسم الدراسة والامتحانات بادارة المسجل العام الاستاذ ” فتحى سليمان احمد ” والطلبة والطالبات المستهدفين للملتقى .

والقيت فى الملتقى عددا من الكلمات التى عبرت عن أهمية المرحلة التمهيدية والتى تمثل بداية لمسيرة الطالب الجامعية وأكدت على أهمية الجد والمثابرة من أجل اجتياز هذه المرحلة .

واسعراض منسق المرحلة خلال الملتقى لائحة الدراسة للمرحلة التمهيدية بالجامعات الليبية ووجه غددا من الارشادات والنصائح للطلاب بهدف العمل على الرقى بمستوى العملية التعليمية .

سبها (وال )