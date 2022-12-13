الوطنية للنفط تُناقش استئناف نشاط شركة ربيسول في ليبيا

طرابلس 13 ديسمبر 2022 (وال)- ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة ربيسول الإسبانية، استئناف نشاط الشركة في ليبيا خاصة بعد إعلان المؤسسة رفع القوة القاهرة.

جاء ذلك خلال اجتماع إدارة الاستكشاف بالمؤسسة أمس الإثنين مع مسؤولي شركة ربيسول الإسبانية.

وأوضحت المؤسسة – عبر صفحتها على فيسبوك – أن الاجتماع ناقش المشاريع والبرامج الفنية المنجزة للشركة، فيما يخص برامج الاستكشاف والاستطلاع للعام 2022 والبرامج المقترحة والمزمع تنفيذها للعام 2023، فيما يخص برامج المسح السيزمي والحفر الاستكشافي والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية. (وال)

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