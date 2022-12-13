ليبيا نيوز

بومبيو يحمل تحول اتجاه السعودية إلى الصين بأنه نتيجة سياسة الرئيس بايدن “الناعمة والسيئة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

واشنطن 13 ديسمبر 2022 م (وال) ــــ اعتبر وزير الخارجية الأمريكي السابق، في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، “مايك بومبيو” أن التقارب السعودي الصيني هو انعكاس لما وصفها بــ ( النتيجة المباشرة لسياسة أمريكية ناعمة وسيئة)، منتقدا تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع حلفاء الولايات المتحدة، حسب تعبيره .

وقال بومبيو، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، حول زيارة الرئيس الصيني “شي جينبينغ” للسعودية، إنه عندما جاء بايدن وإدارته إلى البيت الأبيض (كانت سياسته ناعمة مع الصين ، فيما توعد بجعل العربية السعودية “دولة منبوذة”) .

وأضاف: نحن، للمرة الأولى، أنهينا 40 عامًا من السياسة الأمريكية وأدركنا أن الحزب الشيوعي الصيني كان التهديد الخارجي الأكبر للولايات المتحدة ن وعندما فعلنا ذلك، انضم أصدقاؤنا وشركاؤنا في جميع أنحاء العالم إلى جانبنا.(وال).

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

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