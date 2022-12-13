ليبيا نيوز

وزيرة الطاقة الفرنسية : مسألة وضع سقف لسعر الغاز سيكون النقاش صعباً بشأنها .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

               

بروكسل 13 ديسمبر 2022م ( وال )- أكدت وزيرة الطاقة الفرنسية ” أغنيس بانييه روناتشر ” على صعوبة النقاش حول سقف سعر الغاز وذلك قبيل اجتماع لوزراء الدول الاعضا السبعة والعشرين في بروكسل في وقت لاحق اليوم الثلاثاء  .

        وقالت الوزيرة إن مسألة وضع سقف لسعر الغاز ، المدرجة ضمن آلية تصحيح السوق ، المقرر بحثها في مجلس الطاقة الاستثنائي سيكون النقاش صعباً بشأنها  ”.

      وأضافت ” روناتشر “في تصريحات صحافية قبيل الاجتماع أن التحدي يكمن في إيجاد حل وسط جيد  ، وانهم يسعون لأن يكون لدينهم نهج عملي يسمح لهم بالتوصل إلى اتفاق”، بهذا الشأن.

   …( وال )…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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