وزيرة الطاقة الفرنسية : مسألة وضع سقف لسعر الغاز سيكون النقاش صعباً بشأنها .

بروكسل 13 ديسمبر 2022م ( وال )- أكدت وزيرة الطاقة الفرنسية ” أغنيس بانييه روناتشر ” على صعوبة النقاش حول سقف سعر الغاز وذلك قبيل اجتماع لوزراء الدول الاعضا السبعة والعشرين في بروكسل في وقت لاحق اليوم الثلاثاء .

وقالت الوزيرة إن مسألة وضع سقف لسعر الغاز ، المدرجة ضمن آلية تصحيح السوق ، المقرر بحثها في مجلس الطاقة الاستثنائي سيكون النقاش صعباً بشأنها ”.

وأضافت ” روناتشر “في تصريحات صحافية قبيل الاجتماع أن التحدي يكمن في إيجاد حل وسط جيد ، وانهم يسعون لأن يكون لدينهم نهج عملي يسمح لهم بالتوصل إلى اتفاق”، بهذا الشأن.

…( وال )…