الاجتماع الاول اللجنة العلمية للأرشيف يؤكد على أهمية الارشيف الورقي والإلكتروني في حفظ الذاكرة الوطنية .

‎طرابلس 13ديسمبر 2022م (وال)- عقدت اللجنة العلمية العليا للأرشيف بالمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية اجتماعها الاول مع مندوبي الوزارات والهيئات العامة .

وأوضح ” محمد الجراري ” مدير مجلس الإدارة في كلمة خلال افتتاح الاجتماع دور المركز والمندوبين في جمع الأرشيف وحصرها في الجهات التي يتبعونها .

وأكد المشاركون في الاجتماع الذي عقد امس بمقر المجلس بطرابلس على أهمية دور الارشيف الورقي والإلكتروني في حفظ الذاكرة الوطنية .

وصدرت في ختام الاجتماع عدة توصيات من شأنها أن تسهم في الرفع من كفاءة العاملين في مجال الأرشيف ، والمساهمة في زيادة الإهتمام بالأرشيف وتوفير سبل الحفظ الجيد لها في الوزارات والهيئات العامة المختلفة .

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