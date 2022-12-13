الاجتماع الاول اللجنة العلمية للأرشيف يؤكد على أهمية الارشيف الورقي والإلكتروني في حفظ الذاكرة الوطنية .

طرابلس 13ديسمبر 2022م (وال)- عقدت اللجنة العلمية العليا للأرشيف بالمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية اجتماعها الاول مع مندوبي الوزارات والهيئات العامة .
وأوضح ” محمد الجراري ” مدير مجلس الإدارة في كلمة خلال افتتاح الاجتماع دور المركز والمندوبين في جمع الأرشيف وحصرها في الجهات التي يتبعونها .
وأكد المشاركون في الاجتماع الذي عقد امس بمقر المجلس بطرابلس على أهمية دور الارشيف الورقي والإلكتروني في حفظ الذاكرة الوطنية .
وصدرت في ختام الاجتماع عدة توصيات من شأنها أن تسهم في الرفع من كفاءة العاملين في مجال الأرشيف ، والمساهمة في زيادة الإهتمام بالأرشيف وتوفير سبل الحفظ الجيد لها في الوزارات والهيئات العامة المختلفة .
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