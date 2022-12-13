ليبيا نيوز

الاجتماع الاول اللجنة العلمية للأرشيف يؤكد على أهمية الارشيف الورقي والإلكتروني في حفظ الذاكرة الوطنية .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

    

‎طرابلس 13ديسمبر 2022م (وال)- عقدت اللجنة العلمية العليا للأرشيف بالمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية اجتماعها الاول مع مندوبي الوزارات والهيئات العامة .  

     وأوضح ” محمد الجراري ” مدير مجلس الإدارة في كلمة خلال افتتاح الاجتماع دور المركز والمندوبين في جمع الأرشيف وحصرها في الجهات التي يتبعونها  . 

   وأكد المشاركون في الاجتماع الذي عقد امس بمقر المجلس بطرابلس على أهمية دور الارشيف الورقي والإلكتروني في حفظ الذاكرة الوطنية  .

   وصدرت في ختام الاجتماع  عدة توصيات من شأنها أن تسهم في الرفع من كفاءة العاملين في مجال الأرشيف ، والمساهمة في زيادة الإهتمام بالأرشيف وتوفير سبل الحفظ الجيد لها في الوزارات والهيئات العامة المختلفة  .

   …( وال )…

  

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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