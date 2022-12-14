الهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية تنظم ندوة علمية بعنوان (مشروع قانون البصمة الوراثية )

طرابلس 13 ديسمبر 2022 (وال) -نظمت الهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية يوم الأثنين بمدينة طرابلس ندوة علمية بعنوان (مشروع قانون البصمة الوراثية ) بحضور العديد من المختصين في مجال البصمة الوراثية واساتذة القانون بمختلف الجامعات الليبية.

وافتتح مدير عام الهيئة الدكتور ” عبد المولى موسى أبوقرين” هذه الندوة مرحبا بالحضور والتعريف بأهمية مشروع البصمة الوراثية في الدولة الليبية.

وبدوره أوضح رئيس لجنة اعداد مشروع قانون البصمة الوراثية الدكتور ” الكوني علي اعبودة” في كلمه له عبر تطبيق الزوم ، أهمية هذا المشروع وآلية اللجنة في صياغة مواده. فيما استعرض كل من المستشار بالمحكمة العليا ” علي محمد أبوراس” والدكتورة ” جازية جبريل شعيتير ” في مداخلة لهما عبر تطبيق الزووم تركزت في مجملها حول مشروع قانون البصمة الوراثية .

وقد عرضت خلال هذه الندوة عدة ورقات بحثية حول مشروع قانون البصمة الوراثية بعنوان ( ضمانات استخدام البصمة الوراثية بمشروع القانون) ألقاها الدكتور ” ضو مفتاح ابوغرارة ” عضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة طرابلس ورئيس قسم الشرعية الإسلامية بالكلية.

والقى الدكتور ” مسعود محمد شلندي” عضو هيئة التدريس بكلية القانون جامعة صرمان ورقة بحثية بعنوان ( ضمانات القانونية في مشروع قانون البصمة الوراثية الليبي ، قراءة تحليلية وصفية).

كما شارك الدكتور ” ماشاء الله عثمان الزوي” عضو هيئة التدريس بكلية القانون جامعة بنغازي بورقة بحثية بعنوان دراسة نقدية لمشروع قانون البصمة الوراثية.

وترأس االدكتور ” مرعي محمد الفلاح” عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي الجلسة الثالثة بعنوان توصيات ومقترحات حول مشروع قانون البصمة الوراثية.

كما قدم الدكتور ” الياس محمد الحمروني” رئيس مركز الخبرة القضائية للطب الشرعي والسموم ورقة بحثية بعنوان ( سلسلة الحيازة ).

وجرى خلال هذه الندوة عرض العديد من الفعاليات لأهم الأعمال والبحوث العلمية التي قامت بها إدارة المختبرات بالهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية.

وأفادت مصادر اللجنة المنظمة للندوة وكالة الانباء الليبية أن الهيئة تهدف من هذه الندوة إطلاق مشروع البصمة الوراثية ( الحمض النووي ) وهو من الاكتشافات العلمية الحديثة بهدف إنشاء قاعدة بيانات البصمة الوراثية لجميع سكان ليبيا.

يذكر أن الهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية أنشئت كمؤسسة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 126 لسنة 2019 م بهدف انشاء قاعدة بيانات البصمة الوراثية ضمن المشروع العلمي البحثي المتطور وهو من المشاريع الاستراتيجية والحديثة للدولة الليبية .

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