انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى لمكافحة انتشار الفساد فى المجتمع (الاسباب والحلول )

سبها 14 ديسمبر2022 (وال )- انطلقت بمركز اللغات بجامعة سبها أمس الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولى حول انتشار ظاهرة الفساد فى المجتمع ( الأسباب والحلول ).

وقال رئيس المؤتمر الدكتور ” المبروك ابواسبيحه ” في افتتاح فعالياته إن الحد من انتشار ظاهر الفساد في المجتمع يحتاج إلى جهد إعلامي وفكري وثقافي وأمني وقضائي ومجتمعي ، وإلى بذل جهود كبيرة ومتواصلة تواصلاً دائماً ومستمراً لمكافحته .

وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي تتويجاً لعمل لجانه العلمية والتحضيرية والتقنية والإعلامية والخدمية إيماناً منها بأهمية هذا الجهد العظيم في خدمة المجتمع .

من جانبه أكد رئيس جامعة سبها الدكتور ” مسعود الرقيق ” فى كلمته ، أن الفساد له آثاراً سليبة على كل جانب من جوانب الحياة الشخصية والمجتمعية ، ويقترن اقتراناً وثيقاً مع الصراعات والاضطرابات ، وينمو في ظلها، مما يهدد التنمية الاجتماعية .

ودعا رئيس اللجنة العلمية الدكتور ” الهادي بشير ” إلى ضرورة الاعتماد على الدراسات والبحوث العلمية لاسهامها في النهوض بكافة المستويات للدول والمجتمعات، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة والمهتمة بالبحوث والدراسات جعلت من الدراسة العلمية المصدر والمرجعية لصناعة القرار في جميع المجالات ، سواء الاقتصادية أوالسياسية والاجتماعية ،

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على ظاهرة الفساد وتبيان مفهومها وأصنافها المتعددة وتداعياتها ، وتحديد أهم الأسباب التي تؤدي إلى تنامي ظاهرة الفساد في المجتمع ، و تقديم الحلول العلمية لمكافحة ظاهرة الفساد والحد من انتشارها وتبيان موقف التشريعات النافذة من جرائم الفساد ، وإيجاد رؤية قانونية مستقبلية لمكافحة الفساد في ليبيا ، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية ذات البيئة المتشابه في مجال مكافحة الفساد و الوقوف على دور المؤسسات المتخصصة في مكافحة الفساد .

ويناقش المشاركون فى المؤتمر ثلاثة محاور تحت عناوين ( الاجتماعي والثقافى ) ، و ( الاقتصادي – المالى ) ، و( القانوني والمؤسسي – السياسي ) .

(وال سبها )